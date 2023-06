Um suspeito de 24 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira, dia 31, depois de tentar matar a golpes de faca um rapaz de 28 anos com quem mantinha um relacionamento homo afetivo. O crime ocorreu dentro da residência da vítima.

O Juína News apurou que, a vítima, Eduardo José, estava em sua residência no bairro Módulo 05, quando o ex-companheiro Erich Barradas Nunes Filho, de 24 anos, chegou em visível estado de embriaguez e lhe agrediu utilizando uma faca, e em seguida deixou o local.

A PM foi chamada e durante o atendimento a ocorrência, teve êxito em localizar o suspeito que estava bem alterado e acabou sendo preso e levado até a delegacia de polícia, onde relatou que mantinha um relacionamento homo afetivo com a vítima, e no dia anterior descobriu que havia sido traído, e movido por um sentimento de muita raiva, resolveu se vingar do ex-companheiro.

A vítima que também foi ouvida, disse que estava em casa quando o suspeito arrombou a porta e fazendo uso de uma faca o atacou alegando que não aceitava o fim do relacionamento.

O rapaz foi atingido dois golpes no braço direito, e precisou ficar internado sob observação médica.

O delegado responsável pelo caso, Dr. Jean Andrade, autuou o suspeito em flagrante por crime de tentativa de homicídio, e após os procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado ao CDP, onde ficará à disposição do poder judiciário.