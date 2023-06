Idoso de 73 anos, dono de uma borracharia em Brasnorte, foi torturado durante um roubo no final da noite de quinta-feira (1). O criminoso usou uma faca para fazer cortes na cabeça da vítima, enquanto pedia por dinheiro. De acordo com as informações apuradas pelo , passava das 23h quando o suspeito arrombou a porta dos fundos da borracharia, onde a vítima também mora. Ele anunciou o roubo usando uma faca.

À vítima, o suspeito afirmava que um de seus funcionários disse que ele ‘tinha muito dinheiro’. Enquanto pedia pelos valores, o criminoso fazer cortes na cabeça da vítima. O idoso afirmou que não tinha dinheiro. Como não teve sucesso, o suspeito tomou o celular da vítima, o trancou dentro de casa e desligou o padrão de energia elétrica. O idoso só conseguiu sair do local para pedir ajuda cerca de uma hora após o crime.

Assim que a PM chegou no local, encaminhou o homem para atendimento médico no hospital da cidade. O suspeito já foi identificado, mas ainda não foi preso.