Vitor Horas dos Santos, 18, morreu em uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus escolar, no final da noite de quinta-feira (1), na avenida Pioneiro José Nelson Coutinho, em Guarantã do Norte. Segundo informações, a Polícia Civil foi acionada às 23h10 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal.

Ao chegar no local, o condutor do ônibus escolar relatou estar trafegando sentido Sul quando foi acessar a rua das Castanheiras e não visualizou o motociclista vindo na direção contrária, ele ainda tentou evitar a colisão mas sem êxito.

O impacto da batida fez com que Vitor morresse na hora. Ele completou 18 anos no início do ano e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada para análise da ocorrência e liberação do corpo. O ônibus possuía câmeras e também foi removido para ser periciado.