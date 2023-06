Vítima foi encontrada por populares que acionaram o Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira

Uma menina de 11 anos, em estado de embriaguez, foi resgatada por moradores na noite desta quinta-feira (1º), em Sorriso. Um agente do Corpo de Bombeiros disse que a criança estava quase entrando em coma alcóolico e os pais ainda não foram encontrados.

De acordo com o 'Portal Master', a criança estava na companhia de amigas ingerindo bebidas alcoólicas próximo a uma região de mata, no bairro Santa Maria. Uma moradora encontrou a vítima caída na rua e acionou o Corpo de Bombeiros. No local, os militares encontraram a menina quase entrando em coma alcóolico.

Os agentes precisaram realizar estímulos para que ela pudesse corresponder aos questionamentos dos paramédicos. O Conselho Tutelar e a Polícia Civil foram acionadas. O estado de saúde da vítima não foi informado.