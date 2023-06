Equipe foi acionada durante a madrugada; edificação tinha quatro apartamentos

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso resgatou, na madrugada desta sexta-feira (02.06), seis pessoas de um incêndio em um prédio localizado no centro de Jaciara. A 9ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CIBM), unidade localizada no município, foi acionada por volta da 1h30, por um solicitante que informou que o prédio possuía quatro apartamentos.

As seis pessoas resgatadas foram transportadas pelo SAMU para o hospital municipal. A equipe do Corpo de Bombeiros progrediu com o combate ao incêndio até sua extinção. Após o controle das chamas, os bombeiros tiveram condições de acessar o último apartamento, onde foi encontrado o corpo de uma vítima do sexo feminino, junto ao corpo de um cão.

Os bombeiros realizaram então o rescaldo para evitar qualquer possibilidade de reignição, enquanto aguardavam a equipe da Politec e da Polícia Civil para demais providências.