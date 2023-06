Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas Honda Bros foi registrado no início da tarde desta quinta-feira, dia 01 de junho, na cidade de Juína, ao Noroeste de Mato Grosso. Segundo apurado no local, um rapaz, identificado como Anderson Oliveira Santos, 21 anos, realizava manobras perigosas pela rua das Siriemas e no cruzamento com a rua das Perdizes acabou atingindo um casal e seu filho de 01 ano.

Com a batida a criança e os pais vieram ao chão e devido a preocupação com o menino, foram socorridos imediatamente por terceiros e levados para a UPA 24 horas. O rapaz, conforme informações de populares, estava empinando sua moto e ficou gravemente ferido, apresentava sangramento na face e convulsão, ele foi socorrido pelos profissionais do Samu.

O Juína News apurou que o casal, Leonardo Raimundo e Elis Betânia, e o filho de 01 ano estão bem e tiveram apenas escoriações leves. A Polícia Militar compareceu no local para o registro da ocorrência. A Polícia Civil vai investigar se o jovem que provocou o acidente estava realmente empinando sua moto.