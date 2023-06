Motociclista, que não teve nome divulgado, gravou um vídeo logo após sair ileso de um acidente envolvendo sua moto e uma carreta na noite dessa quinta-feira (1), em Barra do Garças (509 km ao leste de Cuiabá). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, eles foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo um veículo de carga e uma motocicleta.

Ao chegar no local, encontrou a vítima ilesa, andando pela rua e com seu estado mental um pouco alterado, devido ao choque. Ele não quis ser conduzido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi verificado que seus sinais vitais estavam dentro da normalidade.



Ainda não se sabe as causas do acidente.



Em vídeo, bastante nervoso, ele mostra o acidente e sua moto embaixo das rodas da carreta. Veículo ficou destruído. Em outro momento, mais calmo, ele filma um pequeno ferimento no braço direito.