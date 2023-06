Não aceitando o término do relacionamento, um homem de 35 anos, expulsou sua mulher e filhos de casa e ateou fogo na residência, na noite deste sábado (03), por volta das 21h10, na Rua das Mamonas, bairro Flor do Pequi 2, em Nova Mutum/MT.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, enquanto os Bombeiros combatiam as chamas, a guarnição avistou um indivíduo que foi apontado pelos vizinhos como sendo o autor do incêndio.

Foi feita abordagem e durante entrevista o homem afirmou ter colocado a mulher e as crianças para fora e depois ateado fogo no colchão com objetivo de acabar com a casa e trazer prejuízo a sua amasiada.

Foram aproximadamente 1 hora de combate e 4 mil litros de água utilizados para extinguir o incêndio. Devido às rachaduras nas paredes, bem como, o deslocamento das vigas da estrutura, a residência deverá que ser demolida.

O Homem que ocasionou o incêndio foi detido e encaminhado a Delegacia Judiciária Civil, para as devidas providências.

Ninguém ficou ferido, apenas danos materiais.