A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) foi procurada pelo g1 , mas até a última atualização desta reportagem, não houve retorno. Segundo boletim de ocorrência feito pelo professor da unidade, o adolescente teria começado a mexer com o colega de sala e teria pego nos peitos e em outras partes íntimas da vítima, que não teria gostado da ação.

Com isso, os dois discutiram e o suspeito jogou um livro na vítima. Nesse momento, a aula ainda não havia começado, de acordo com a polícia, e a professora não estava na sala de aula. Contudo, quando ela apareceu, foi informada do que havia acontecido e, de imediato, acionou a polícia.