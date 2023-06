Dois jovens foram mortos e um terceiro está hospitalizado após um tiroteio na porta de uma tabacaria em Nova Canaã do Norte. A Polícia Civil informou que foram acionados durante a madrugada deste domingo para a ocorrência e quando chegaram ao local, se depararam com dois homens, identificados como Thiago Alves e Adailton Rodrigues da Silva, conhecido como batata, foram atingidos por tiros e estavam no chão.

Os dois foram encaminhados ao pronto atendimento e um outro jovem que também foi baleado, foi socorrido por terceiros e encaminhado ao hospital regional de Colíder. Infelizmente, os dois jovens que foram encaminhados ao pronto atendimento, acabaram não resistindo aos ferimentos e morreram durante a madrugada.

A Politec foi acionada e a polícia civil já iniciou as investigações. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostram o momento do tiroteio e os suspeitos fugindo logo em seguida.