Vítima foi encontrada dentro do veículo, foi retirada pelos bombeiros e depois levada para a UPA pelo Samu

Bombeiros da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) da cidade de Juína, no Noroeste de Mato Grosso, foram acionados no final da tarde deste sábado, dia 03 de junho, com a informação de que na Linha Flor Da Serra, próximo a MT 183, havia ocorrido um capotamento de veículo e que a vítima estaria presa entre às ferragens.

O Soldado BM Giacobo disse ao Juína News, que a guarnição se deslocou até o referido local com uma viatura equipada para fazer o resgate, porém, foi constatado que a vítima, um homem de 49 anos de idade, se encontrava no interior do veículo Gol capotado, mas sem se manter preso às ferragens, sendo realizado o atendimento da vítima, que foi imobilizada e retirada do veículo, pois poderia ocorrer risco de incêndio.

O Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (SAMU) foi acionado e se deslocou para o local com uma equipe médica avançada e realizaram os atendimentos a vítima que aparentemente estava em visível estado de embriaguez.

Os bombeiros realizaram o destombamento do veículo e retiram a bateria a fim de evitar curto circuito e possivelmente incêndios.

O condutor Claudiomiro Blazio, que é devidamente habilitado e o veículo está em seu nome com toda documentação regularizada, apresentava escoriações no pé e reclamava não estar sentindo os movimentos da cintura para baixo, onde supostamente pode ter ocorrido uma lesão na coluna, porém, somente após uma avaliação médica pelos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, é que será realizado o diagnóstico médico podendo confirmar o real estado de saúde do condutor que permanece internado em observação médica.