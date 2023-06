Um incêndio destruiu uma casa de madeira na manhã de terça-feira (6), no município de Nova Canaã do Norte a 106 km de Alta Floresta. De acordo com informações do site Canaã Notícias, a residência localizada na Avenida Pará era uma propriedade alugada. Não há registro de vítimas.

Entretanto, havia uma moradora no local, que conseguiu escapar a tempo e buscar ajuda com os vizinhos. porém já era tarda, quando os vizinhos chegaram ao local, as chamas já haviam se alastrado por toda a casa, tornando impossível controlar o fogo e evitar a destruição total da residência.

As chamas consumiram a estrutura da casa em poucos minutos, resultando em perda total de móveis.