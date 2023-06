As vítimas são sobrinhas da esposa do investigado

A Polícia Civil cumpriu na manhã desta terça-feira (06.06), em Sorriso, o mandado de prisão preventiva contra um homem de 58 anos investigado por estupro de vulnerável contra três sobrinhas da esposa dele.

O Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual, da Delegacia de Sorriso, tomou conhecimento dos fatos por meio de boletins de ocorrência registrados no final do mês de abril por familiares das vítimas. Os registros narram que os abusos ocorreram na casa do investigado quando as crianças - de sete, 11 e 12 anos de idade - iam pernoitar na casa da tia.

Uma das meninas, de 11 anos de idade e reside no estado do Maranhão, foi abusada quando estava de férias visitando familiares em Sorriso, no mês de janeiro.

Em interrogatório, o investigado negou os fatos. A Delegacia de Sorriso aguarda o resultado de exames periciais feitos pela Politec.