Jovem identificado como Victor Hugo Jahnel Rocha, 24, foi assassinado dentro de um bar, enquanto jogava sinuca, no final da noite de terça-feira (6), em Sinop. Vítima foi atingida por vários tiros na cabeça, disparados por dois homens.

De acordo com as informações, passava das 20h40 quando câmeras de segurança flagraram a ação. Victor estava sentado ao lado de uma mesa de sinuca mexendo no celular. Os criminosos chegam em seguida.

Um deles faz o primeiro disparo e Victor cai no solo. Em seguida, os dois assassinos disparam vários tiros contra a vítima. A maioria atingiu a região da cabeça do homem. Depois do crime, os suspeitos fugiram por rumo ignorado. Caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade.