Os criminosos fugiram em um veículo não identificado pelos moradores da região.

Samia Santos do Carmo e Jhonnatas Vieira Mariano, ambos 21 anos, foram mortos a tiros, na madrugada desta quarta-feira (07.06), em uma residência, na Travessa São Timóteo, no bairro Industrial, no município de Sorriso.

Conforme ocorrência, os policiais foram acionados por moradores de uma quitinete que informaram que ouviram os disparos de arma de fogo, e teriam duas pessoas já em óbito. No local, os militares foram informados que os suspeitos pularam a grade do portão, arrombaram a porta da residência, entraram no quarto, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o casal que estava deitado.

Os criminosos fugiram em um veículo não identificado pelos moradores da região. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi até o local e encaminhou os corpos ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o duplo homicídio.