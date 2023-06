Acidente envolvendo 4 veículos deixou uma pessoa morta e outra ferida, no começo da noite de quarta-feira (7), na MT-060, próximo de Poconé (104 km ao Sul de Cuiabá). Polícia Civil investiga o caso.

Conforme as informações apuradas pelo , um veículo Gol estava rebocando um pampa, que esse estava rebocando uma carretinha. No Gol estava uma pessoa e no pampa duas, sendo ela Alexandre Ramos de Arruda, 27 anos.

Consta que uma Amarok bateu na traseira da carretinha e jogou os outros dois veículos para fora da pista. Com o impacto, Alexandre morreu no local. O passageiro do pampa foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista da caminhonete contou que os veículos que estavam sendo rebocados não tinham iluminação e que no momento do acidente, cruzou com um veículo que não diminuiu a luz alta, dificultando sua visibilidade.

Cena do acidente foi isolada e Polícia Civil acionada, junto com a Politec, para investigar o caso.