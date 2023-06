A polícia militar de Colíder, a 160 km de Alta Floresta, prendeu três indivíduos , ambos de 23 anos, e outro um homem de 31 anos, por roubo de veículo na noite de ontem, quarta-feira (07), na estrada da comunidade Água da Prata.

A ação foi rápida após a ocorrência registrada por mulheres que foram rendidas, no bairro Boa Esperança, e tiveram seus veículos levados pelos assaltantes. As guarnições de serviço deslocaram-se até a possível localização onde o veículo estaria, em direção da estrada da comunidade Água da Prata, em alta velocidade. Durante as buscas o veículo foi visualizado.

Os suspeitos estavam próximos aos veículos estacionados em uma área rural. Não foi localizada a arma utilizada. Os três foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de Polícia Civil.