PM foi acionada e encontrou vídeo de mais de 26 minutos feito de apenas uma vítima; homem confessou o crime

Um homem de 25 anos foi preso, no final da tarde de quarta-feira (7), no Centro de Sinop, após ser flagrado filmando por baixo da roupa de mulheres que faziam compras em um mercado da cidade. Em um dos casos, o suspeito conseguiu filmar por mais de 26 minutos uma vítima de 25 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, passava das 18h quando o flagrante foi feito. A testemunha contou que já tinha percebido a movimentação do suspeito, que sempre entra no mercado, coloca o celular em uma cesta e sai filmando as clientes por baixo da roupa.

Em outra situação, chegou a perceber a ação do agressor, acionou a polícia, mas ele não foi localizado. Nesta quarta, quando ele voltou ao local e iniciou a prática de importunação sexual, os policiais foram novamente acionados.

Quando foi abordado, ele estava com o celular dentro da cesta. Na checagem do aparelho, havia um vídeo com mais de 26 minutos com imagens de uma jovem de 25 anos que fazia compra no local.

Consta que ele gravou por baixo do vestido, expondo o corpo da vítima. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia, onde confessou que tem esse tipo de comportamento. O celular do homem também foi apreendido e o caso é investigado pela Polícia Civil.