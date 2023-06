Ricardo Conceição dos Santos, 27, morreu após perder o controle de sua motocicleta e colidir contra uma cerca, na manhã de quinta-feira (8), na zona rural de Serra Dourada (1.125 km a nordeste de Cuiabá). A vítima teve a cabeça decepada com o impacto da colisão.

Segundo informações, a Polícia Civil foi acionada às 07h30 para atender uma ocorrência de acidente em uma estrada vicinal nas proximidades da fazenda 3 Arcanjos. Conforme apurado pelos policiais no local, a vítima iria prestar serviço na fazenda estava trafegando sentido a sede, quando a 12 km da estrada de chão, ao virar a direita, colidiu contra a cerca feita recentemente.

Com o impacto o jovem teve a cabeça decepada e morreu na hora. Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) ficou responsável pela análise da ocorrência e liberação do corpo. A dinâmica precisa do acidente será investigada.