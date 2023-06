Imagens de uma câmera de segurança de uma residência, localizada no Bairro São Gabriel, em Juara, registrou o momento em que uma caminhonete bate em uma moto e foge sem prestar socorro. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (8) na esquina das Ruas Gabriel de Souza Botelho e Cláudio Rodrigues Barbosa, por volta das 19h30.

O motociclista foi socorrido e levado para atendimento médico no Hospital Municipal de Juara e permanece internado. As imagens mostram que a caminhonete modelo não identificada, invade a preferencial atinge o motociclista e foge do local em alta velocidade. O caso segue em investigação pela polícia.