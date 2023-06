Uma operação desencadeada na tarde desta quinta-feira (08.06), no município de Cocalinho (780 km de Cuiabá), impediu a invasão de uma fazenda e resultou na condução de 12 pessoas à delegacia, além da apreensão de um arsenal de armas de fogo e munições. A ação mobilizou policiais do 16°Batalhão de Água Boa e do Núcleo da Polícia Militar de Cocalinho.



Foram apreendidas quatro armas, sendo duas pistolas 380, uma carabina calibre 17HMR, uma espingarda 12, e 280 munições. Somente para as pistolas 380 havia 190 munições, conforme relato do comandante do 16° Batalhão da PM, tenente-coronel Gyancarlos Cabelho, que comandou a operação. Parte da munição ainda se encontrava dentro das embalagens originais de fábrica.

Conforme identificação preliminar realizada durante a ação, entre os conduzidos para a delegacia de Polícia de Água Boa estão dois policiais militares aposentados de Goiás. A Polícia Judiciária Civil está fazendo a qualificação de todos os conduzidos, incluindo sobre a propriedade das armas de fogo e as implicações criminais por porte ilegal.