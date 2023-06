O vídeo mostra o carro em chamas e uma fumaça densa saindo do veículo. O fogo ainda quase atinge uma árvore que está próxima ao carro. As pessoas que estavam no local se afastam e ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, o homem tentava tirar abelhas, que estavam no teto de uma casa, usando fogo.

Durante a tentativa de espantar os insetos manuseando o fogo, ele foi picado por uma das abelhas e acabou ateando fogo no carro de forma acidental.