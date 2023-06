O Ministério Público Estadual (MPE) ofereceu denúncia contra Reginaldo Ribeiro da Silva Mendes pelo homicídio qualificado do caminhoneiro Edivaldo Francisco Junior, de 38 anos. A vítima foi morta com nove facadas em um acidente de trânsito na BR-364, na Serra de São Vicente (65 km de Cuiabá), no mês de maio deste ano.

No dia 17 de maio deste ano houve um acidente com quatro veículos na rodovia BR-364, sendo três caminhões e uma caminhonete. Reginaldo trafegava em alta velocidade na rodovia em um caminhão quando atingiu a traseira da caminhonete e "arrastou" o veículo causando um capotamento.



Em ato contínuo, Edivaldo acabou atingindo o veículo dele na traseira de um caminhão trator e ficou preso nas ferragens. Enquanto o motorista estava preso na cabine, Reginaldo seguiu até o veículo da vítima e desferiu nove facadas no caminhoneiro dizendo "só terminei o serviço desgraç***".



Conforme o relatório policial, o crime foi motivado por desentendimento na rodovia entre Reginaldo e Edivaldo por causa de ultrapassagens na via. "Desta maneira, o que motivou o denunciado a praticar o crime foi o fato de que a vítima e o denunciado teriam se desentendido na rodovia, de modo que havia um ultrapassado e fechado o caminhão do outro, ocasionando danos nos caminhões. No último ato ocorreu o acidente com vários veículos, isto é, motivo desproporcional e fútil, colocando em risco a vida de outros condutores", disse o promotor de Justiça Miguel Slhessarenko Junior.



Por este motivo, o promotor pediu que Reginaldo seja submetido ao Tribunal do Júri pelo homicídio doloso qualificado por motivo fútil.