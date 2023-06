Um homem de 42 anos foi esfaqueado nas costas, na noite de ontem, segunda-feira (12), no bairro Celídio Marques, em Colíder (160 km de Alta Floresta). De acordo com a Polícia Militar, a agressão aconteceu após uma discussão por causa de um litro de pinga.

Segundo informações do boletim de ocorrência a PM foi acionada via COPOM pelo Corpo de Bombeiros que teria solicitado a presença de uma equipe em decorrência de uma tentativa de homicídio no Bairro Celídio Marques.

Em conversa com a vítima no hospital, ele relatou que se encontrava próximo ao bar, momento que sem motivo aparente o suspeito o golpeou pelas costas, que conhece o suspeito e que após uma discussão o suspeito se evadiu do local em uma motocicleta vermelha.

Após realizarem diligências no bairro a procura do suspeito sem êxito. A Polícia recebeu uma denúncia anônima de que o suspeito estava em sua residência, momento que os militares se deslocaram até o local indicado.

À polícia o suspeito de 54 anos confessou ser o autor da tentativa de homicídio, Ao ser questionado sobre o ocorrido, ele relatou que foi até ao bar para comprar uma pinga, que após a compra ao passar próximo a vítima intimou para compartilhar o litro de pinga com os demais, nesse momento o suspeito negou o compartilhamento, quando a vítima lhe empurrou o suspeito revidou lhe empurrando, em seguida.

A vítima lhe desferiu tapas no rosto do suspeito, que neste momento, devido ter acabado de chegar do sítio e durante o dia ter matado um porco, ainda estava com uma faca na cintura, sendo que sacou a faca e desferiu o golpe como revide, após o ato, soltou a faca e correu.

O homem foi detido e encaminhado à Polícia Civil.