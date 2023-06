A prefeitura de Cláudia (90 quilômetros de Sinop) fechou a contratação da dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex para comemorar o aniversário da cidade no mês que vem. O município pagará o valor de R$ 190 mil pela apresentação, que terá duração aproximada de 1h30, e será no dia 3.

Ao justificar a contratação, a prefeitura aponta que fará a divulgação do município na região. “Os shows, bailes artísticos, em qualquer evento, são sem dúvida um dos principais chamarizes de públicos e, geralmente, o número de visitantes é que determina o sucesso de um evento, especialmente quando se quer divulgar alguma coisa, no caso o município e seu potencial sócio-cultural”.

Pedro Paulo e Alex são de Umuarama, no Paraná, e cantam há mais de uma década. Entre os sucessos estão “Fama de Pegador”, “Meu Corpo dá Sinal”, “As Novinha Tão Sensacional”, “Esqueceu do Ex” e “Vem Vem”.

No Nortão, Pedro Paulo e Alex também irão cantar na Exposição Agropecuária de Matupá (207 quilômetros de Sinop). Eles subirão ao palco no dia 30 de junho. Para contar com o show da dupla, a prefeitura desembolsou R$ 145 mil.

Em Mato Grosso, os paranaenses ainda se apresentarão na 29ª Feira Agropecuária de Canarana (Feican). O show será no dia 14 de julho.