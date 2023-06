Suspeitos foram presos em uma academia, denunciada como ponto de venda de drogas

Policiais militares do 22º Batalhão prenderam em flagrante dois homens, de 38 e 24 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta segunda-feira (12.06), em Peixoto de Azevedo. Com os suspeitos, a PM apreendeu porções de substâncias análogas a maconha e pasta base de cocaína.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares do 22º BPM receberam denúncias sobre um ponto de venda de drogas que funcionava dentro de uma academia. Em seguida, se deslocaram ao endereço e encontraram o proprietário do estabelecimento, que foi informado sobre a denúncia e autorizou as buscas.

Ao se deslocarem para os fundos do imóvel, os policiais militares sentiram forte odor de entorpecentes e encontraram o segundo suspeito embalando as drogas. De imediato, foi dada voz de prisão em flagrante aos suspeitos pelo crime de tráfico de drogas.

Nas buscas no local, os militares encontraram, ao todo, 22 porções de pasta base de cocaína e 16 porções grandes de maconha, além de uma balança de precisão.

Na sequência, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Peixoto de Azevedo, com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.