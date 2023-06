Uma mulher de 39 anos procurou o 1º Pelotão de Polícia Militar, em Apíacás, após perder mais de R$ 4 mil em "compra de um veículo" anunciado em uma página eletrônica (Facebook). Após algumas negociações e pedidos de valores, o suspeito deixou de atender às ligações e então a mulher percebeu que se tratava de um golpe.



Conforme registro da PM, no início da tarde desta terça-feira (13) a vítima procurou a polícia para relatar o ocorrido. Ao ver o anúncio de venda de um veículo Gol no valor de R$ 8.500,00, a vítima procurou o anunciante que informou que o veículo estava no município de Alta Floresta, cerca de 205 quilômetros. Foi então combinado que o veículo seria pago no ato da entrega.



Para levar o veículo até a vítima, o suspeito solicitou uma transferência no valor de R$ 250,00 alegando que seria para o abastecimento do veículo. A vítima fez a transferência via PIX ao suspeito e aguardou a sua chegada. O suspeito então passou a "dar desculpas" por não ter se deslocado e começou a pedir mais dinheiro para a vítima.

A mulher enviou mais R$ 4.054,00 divididos em transferências nos valores de R$ 600,00, R$ 850,00,R$ 596,00, R$ 850,00 e R$ 1.158,00, para a conta do suspeito, que solicitou mais uma transferência, que foi negada e então a mulher percebeu que havia caído em um golpe, pois as mensagens foram apagadas do aplicativo WhatsApp e o suspeito não atende às ligações.



Diante dos fatos o caso foi registrado como estelionato e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.