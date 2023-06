Um dos mandados é contra o líder de uma facção criminosa que ordenou assassinatos ocorridos nos últimos anos em três cidades da região

A Delegacia da Polícia Civil em Sorriso deflagrou, nesta quarta-feira (14.06), a segunda fase da Operação Recovery para cumprimento de sete ordens judiciais de prisão e de buscas contra envolvidos em homicídios no município. Os mandados estão em cumprimento nas cidades de Ipiranga do Norte (MT), Macaé e Rio de Janeiro (RJ).

O cumprimento das ordens judiciais no Rio de Janeiro conta com apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil fluminense.

Um dos mandados é contra o líder de uma facção criminosa que ordenou assassinatos ocorridos nos últimos anos na cidade e também em Ipiranga do Norte.

Conhecido pelo apelido de ‘sicredi’, Robson Junior Jardim dos Santos, está preso no Rio de Janeiro. Ele responde a ações penais por crimes como tráfico de drogas, roubos, homicídios, organização criminosa e uso de documento falso, tendo seis condenações apenas na Justiça fluminense por roubo. Além de ações na Justiça de Mato Grosso, ele responde a ações em varas da Justiça Estadual e Federal no Rio de Janeiro por homicídio, roubo majorado e tráfico.

O criminoso é líder do grupo que cometeu diversos homicídios em Sorriso, Ipiranga do Norte e Nova Ubiratã, em uma guerra entre facções, e teve um dos mandados de prisão cumprido na Operação Dissidência, deflagrado em agosto do ano passado pela Força-Tarefa de Segurança Pública de Mato Grosso.

Ele tinha como elo entre suas ordens e os executores dos assassinatos a companheira, conhecida como ‘Mana Isa’. Priscila Moreira Janis também é alvo da segunda fase da Recovery e tem extensa ficha criminal, entre elas, três condenações por tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo e receptação. Além destes crimes, a criminosa responde a ação pela 7a Vara Criminal por tráfico e associação, sendo presa durante a Operação Dissidência, porém, liberada posteriormente. Ela é alvo ainda de investigação por homicídio qualificado, crime pelo qual teve o mandado de prisão preventiva decretado pela Comarca de Sorriso.

O casal, segundo as investigações da Polícia Civil, está relacionado a pelo menos 100 homicídios ocorridos em Sorriso nos últimos cinco anos.

Outro alvo da Operação Recovery 2 é conhecido como ‘Zeka Urubu’. Jonas Rodrigues da Silva Neto é responsável por homicídios ocorridos em Ipiranga do Norte. Na mesma cidade foi preso também Luan de Souza Barbosa, conhecido como ‘bradock’.

Recovery

A primeira fase da operação, deflagrada em março deste ano, mirou os integrantes da associação criminosa formada por traficantes em Sorriso e cumpriu 94 mandados judiciais. Foi efetuado ainda o sequestro de veículos ligados ao principal traficante do grupo e o bloqueio de valores em até R$ 1 milhão de integrantes da associação criminosa.

Em abril, a Polícia Civil concluiu o inquérito da primeira fase e indiciou 42 criminosos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.