O trabalho desenvolvido pela Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar de Colíder, terá reforço da Patrulha Maria da Penha. A parceria foi formalizada nesta segunda-feira (12), em reunião realizada pelo promotor de Justiça Danilo Cardoso Lima com representantes do Poder Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A Patrulha Maria da Penha, formada por policiais militares, acolhe mulheres vítimas de violência doméstica e que possuem medidas protetivas de urgência deferidas pela Justiça. O programa atende a todos os tipos de vítimas, e com as visitas domiciliares acompanha as mulheres e seus familiares e também alguns agressores, a fim de evitar o descumprimento das ordens judiciais e reincidência da violência.