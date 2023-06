Homem de 40 anos foi baleado no braço e na perna, após pedir cigarro para um grupo de homens, que estavam na porta de um bar da cidade de Terra Nova do Norte. De acordo com as informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta da 00h30 desta quinta-feira (15). A equipe foi acionada assim que a vítima deu entrada baleada no hospital da cidade.

Aos policiais, o homem contou que estava na rua quando passou na porta de um bar. Ele foi até um grupo de ao menos 5 homens e pediu um cigarro. Pegou o cigarro e voltou a caminhar. Poucos metros depois, ouviu o primeiro tiro e sentiu a bala passando próximo do seu ouvido. Em seguida, ouviu mais dois disparos e percebeu que foi atingido.

Ele foi ferido no braço esquerdo e na perna direita, conseguindo chegar sozinho na unidade de saúde. Um dos suspeitos já foi identificado. Polícia está investigando o caso.