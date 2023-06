Segundo a polícia, dupla reagiu a abordagem atirando nos policiais que revidaram

Dois indivíduos, um deles com extensa ficha criminal, morreram em confronto com policiais militares na tarde de ontem quarta-feira (14) na rodovia MT 418, no município de Aripuanã. Segundo o registro policial, uma guarnição realizava patrulhamento na rodovia quando se deparou com os dois suspeitos saindo de um matagal próximo a uma ponte em atitude suspeita, sendo os mesmos abordados pela guarnição policial que notou que um deles, estava com uma arma de fogo nas mãos.

Conforme a PM, ao tentar realizar a abordagem pessoal nos suspeitos, um deles sacou uma arma da cintura e efetuou disparos contra a guarnição, que mediante a injusta agressão revidaram, atingindo os suspeitos que após cair no chão tiveram as armas recolhidas.

Após o confronto, a dupla identificada pela polícia como Jonas Pereira, vulgo “Jonas Demônio” e Alessandro Teste, vulgo “Sebinho”, foram socorridos e levados ao hospital municipal de Aripuanã, onde posteriormente vieram a óbito.

Em uma busca no sistema de informações da polícia foi constato que o suspeito Jonas Pereira acumulava várias passagens pelos crimes de tráfico de drogas, ameaças, lesão corporal/vias de fato, porte ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico e formação de quadrilha. O suspeito Alessandro Teste, possuía passagem por tráfico de drogas e violação de domicílio.

Foram apreendidas em posse da dupla uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38 Special, e arma de fogo tipo Garrucha, calibre 16. Um boletim de ocorrência foi confeccionado e o caso levado ao conhecimento das autoridades.