O incidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (14) em Nova Canaã do Norte. Apenas danos materiais foram registrados, no momento do acidente não haviam crianças no interior do ônibus. De acordo com informações repassadas à redação do site Nativa News, o motorista parou em frente uma creche, José Geroto de Medeiro para buscar uma criança e deixou o veículo estacionado sem acionar o freio de mão.



O veículo acabou se deslocando, desgovernado e parou quando se chocou contra um poste de distribuição de energia elétrica. O impacto provocou danos no ônibus de transporte escolar e no poste. Concessionária de Energia foi acionada para atender o incidente.