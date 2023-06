O pastor Sílvio Limeira, de Chapada dos Guimarães, se envolveu em um grave acidente com uma carreta na manhã desta quinta-feira (15) no km 517 da BR-163, conhecida como Rodovia da Morte, altura do município de Diamantino.

O carro do pastor ficou completamente destruído, mas apesar disto, não houve nenhum ferido no acidente. Conforme informações da concessionária Nova Rota do Oeste, responsável por administrar a rodovia, o tráfego no local ficou interditado até às 12h30 para que o local fosse limpo e os veículos removidos.

A dinâmica do acidente será investigada pela Polícia Rodoviária Federal.