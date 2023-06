O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio em uma residência, há pouco, na avenida Projetada A, no final do bairro Sebastião de Matos 2. O morador não se feriu. Ele é suspeito de iniciar as chamas propositalmente e foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com o comandante dos bombeiros, tenente-coronel Jean Oliveira, a equipe foi acionada por vizinhos. “O próprio morador havia ateado fogo na residência. Rapidamente deslocamos a viatura de incêndio auto bomba-tanque, mais a equipe do alto salvamento avançado. A princípio, o senhor estava alterado e bastante agitado, então poderia haver a necessidade de fazer a intervenção médica”, detalhou.

“Armamos uma linha utilizando os equipamentos de proteção respiratória, porque foi identificada muita espuma queimando, isso causa uma fumaça tóxica. Nossa preocupação agora é fazer o rescaldo e isolar a edificação porque tem risco de queda da estrutura da cobertura”, disse o comandante.

O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, que passa a investigar o caso.