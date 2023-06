Um cachorro da raça pitbull foi morto pelo tutor de um pinscher, após escapar de casa, junto com uma cachorra da mesma raça, e matar o cão do suspeito, no Bairro Vila Aurora II, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, na última terça-feira (13). Segundo a Polícia Civil, o homem usou uma foice para atingir os cães. O pitbull macho morreu na hora e a fêmea foi levada a um veterinário com ferimentos.