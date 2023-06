Uma adolescente de 15 anos saltou de um carro em movimento na madrugada deste sábado (17) no município de Juara, para escapar do padrasto, um homem de 44 anos, agredia a mãe dela dentro do veículo. O suspeito não foi localizado.

Segundo informações da Polícia Militar por volta das 2h10 de hoje (17) uma equipe foi acionada pelo proprietário de uma hamburgueria que relatou que uma adolescente havia saltado de um carro em movimento. O motivo teria sido que o padrasto dela, um homem de 44 anos, estaria agredindo sua mãe, de 31.

No local a garota confirmou as informações à polícia e disse onde morava. A PM foi ao local, mas não encontrou ninguém. No retorno para o centro da cidade encontrou o veículo descrito pela adolescente, um Chevrolet Celta prata, que estava sendo conduzido pela mãe.

A mulher disse que o suspeito fugiu em direção à cidade de Sinop. Ela tinha ferimentos na boca e outras regiões do rosto. A vítima disse que não deseja representar criminalmente contra o homem. O Conselho Tutelar foi informado sobre o caso.