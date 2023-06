Prisão do suspeito ocorreu após a mãe da vítima procurar a delegacia denunciando o abuso

Um homem suspeito de estupro de vulnerável de uma criança de apenas cinco anos de idade foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã deste sábado (17.06), em ação da Delegacia de Juína. As diligências que resultaram na prisão do suspeito de 29 anos iniciaram no noite de sexta-feira (16), após a mãe da vítima procurar a Delegacia de Juína relatando que a filha de cinco anos estava na casa de uma tia, no bairro módulo 05, onde teria sido abusada sexualmente pelo primo.



A criança relatou para a mãe que o suspeito a levou para um cômodo nos fundos da casa, deu um beijo na boca dela, abaixou seu short e passou a mão em suas partes íntimas. Ninguém na casa percebeu o ocorrido, porém a mãe notou o comportamento diferente da filha, ocasião em que questionou a menor, que revelou os fatos.



Imeditamente após a comunicação dos fatos, a Polícia Civil iniciou os trabalhos de invesigação, realizando a oitiva da mãe e o encaminhamento da criança para exame pericial junto à Politec. Após as informações do paradeiro do suspeito, os policiais empreenderam diligências ininterruptas e na manhã deste sábado (17), o localizaram dormindo em sua residência, ocasião em que foi realizada a sua prisão.



O suspeito foi conduzido à Delegacia de Juína onde após ser interrogado pelo delegado Ronaldo Binotti Filho foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e posteriormente será encaminhado para o sistema prisional, onde aguardará a audiência de custódia.