Um motorista, de 40 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na tarde de sexta-feira (16), após a caminhonete em que estava, uma Mitsubishi L200 branca, colidir contra um veículo que prestava manutenção na BR-163, próximo a Rondonópolis (217 quilômetros de Cuiabá).

De acordo com a concessionária Nova Rota do Oeste, que administra o trecho da rodovia, a equipe esteve no local por volta das 14h e constatou a morte do condutor da caminhonete. A vítima estava a cerca de 50km da entrada da cidade quando perdeu o controle do veículo e colidiu com o maquinário. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves e foi levado para uma unidade hospitalar em Rondonópolis.

As causas do acidente estão sendo investigadas.