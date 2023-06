O ônibus que levava o time sub-20 do Nova Mutum e comissão técnica para o jogo contra o Operário LTDA em Várzea Grande, foi fechado por uma carreta e teve sua porta danificada na manhã deste sábado (17), por volta das 09h30, na BR-163 em Nova Mutum/MT.

O acidente aconteceu a cerca de 25 km do pedágio de Nova Mutum, sentido Cuiabá, segundo informações o ônibus ultrapassava a carreta quando foi fechado pelo veículo de carga.

O motorista do ônibus freou, o veículo fez zig-zag e por pouco não tombou, havia 28 passageiros no ônibus, após o acidente os dois veículos pararam no acostamento, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e no local realizou o teste de Etilômetro em ambos os motoristas, que resultou em 0,0 mg/l.

O motorista da carreta, que havia saído de Sinop e tinha como destino Rondonópolis, relatou que teria perdido o controle da direção do veículo, o que resultou na colisão.

O time e comissão técnica foram acomodados em outro ônibus e seguiram viagem até Várzea grande onde jogam pela 5ª rodada do Mato-Grossense sub-20, no C.T Carrapicho.

Ninguém ficou ferido, apenas danos materiais.