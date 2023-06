Um homem que ainda não foi identificado morreu carbonizado na manhã de sábado (17) após um acidente de na BR-364, em Cuiabá. Conforme a concessionária que administra o trecho, Nova Rota do Oeste, o acidente aconteceu por volta das 10h30 e envolveu uma motocicleta e uma carreta.

Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostram o corpo encoberto por um plástico preto e a fumaça ainda saindo do capacete da vítima. “Saindo fumaça ainda”, disse a pessoa que realizou um dos registros. Pelo teor sensível do conteúdo, as demais imagens que circulam na rede não serão divulgadas.

A motocicleta ficou completamente destruída devido a intensidade das chamas. A equipe de resgate esteve no local e constatou a morte do motociclista. O motorista da carreta, por sua vez, saiu ileso e assinou termo de recusa de encaminhamento médico. O trecho em que o acidente aconteceu é duplicado e uma faixa do sentido Rondonópolis/Cuiabá precisou ser interditada.

Segundo a concessionária, os indícios apontaram para uma colisão frontal, mas não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.