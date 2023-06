Homem de 29 anos foi preso suspeito de estuprar mulher de 18, em Aripuanã, durante a manhã de sábado (17). O alvo da acusação, que consta em boletim de ocorrência, e cunhado da jovem. Vítima procurou a Polícia Militar e relatou o estupro. Segundo narrado, durante a noite anterior ao fato, esteve no local identificado como Tabacaria Albanez. O suspeito também esteve no estabelecimento.



Quando foi embora para casa, a jovem percebeu que seu celular teria desaparecido. Assim, a vítima foi até a residência do suspeito. Em outra data, o cunhado teria subtraído o celular, entregando depois. Na residência do suspeito, a vítima teve a roupa arrancada, sob ameaça e violência física, sofrendo o estupro.



Suspeito proferiu a seguinte ameaça: se ela contasse para o marido, seria morta.