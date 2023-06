A Guarda Municipal de Trânsito foi acionada na noite deste sábado, por volta de 21:50h, para atender a um acidente na área central de Colíder. A colisão envolveu uma Ford Ranger e um GM Ômega e causou apenas danos materiais. Os agentes de trânsito perceberam que o motorista do Ômega, um jovem de 24 anos, que invadiu a preferencial, estava em visível estado de embriaguez.

A Polícia Militar foi acionada. O condutor inclusive desceu do veículo com um copo com cerveja na mão, sem equilíbrio, sem camisa, falante, exaltado e exalando forte odor etílico. Para a Polícia Militar, o homem contou que teria ingerido bebida alcoólica em sua residência e que ao sair para a rua se envolveu no acidente.

Ele foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.