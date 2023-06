Vítima Hur-Carlos Santos França, de 38 anos, foi assassinado com oito tiros no dia 21 de maio, em Arenápolis

As investigações da Polícia Civil apontam que Rafael Alan Silva, acusado de matar a tiros o advogado Hur-Carlos Santos França é um matador de aluguel, que foi contratado especificamente para executar a vítima. O advogado, qua tinha 38 anos, foi morto no dia 26 de maio deste ano, em Arenápolis.

“A principal hipótese é de que Rafael Alan Silva Rodrigues da Silva faça o serviço de pistolagem e matador de aluguel, que teria sido contratado para matar a vítima Hur-Carlos”, diz trecho do inquérito.

O documento ainda conta que o suspeito sempre anda armado e que, em 2022, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, além de ter sido abordado algumas vezes por perturbação de sossego.

Por fim, a polícia informa que a hipótese de que o criminoso seja um matador de aluguel é o que move as investigações policiais, que continuam na busca de identificar mais envolvidos no crime.

O advogado Hur-Carlos Santos França foi assassinado com oito tiros no dia 21 de maio. A vítima foi atingida no braço, no tórax e na nuca. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 19h, no bairro Vila Nova.