Jovem de 18 anos, identificado como Raimundo Augusto Ribeiro Alves, foi assassinado com ao menos 11 tiros, na madrugada de segunda-feira (19), dentro de casa, no bairro Novo Horizonte, em Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá). Ao menos 3 homens faccionados no Comando Vermelho cometeram o crime, que foi filmado.

De acordo com as informações apuradas pelo , polícia recebeu uma chamado via 190, por volta da 00h50, relatando um homicídio. Quando chegaram no local, pai da vítima abordou os policiais e relatou o ocorrido.

Testemunha contou que estava dormindo quando ouviu a porta da frente sendo arrombada. O homem acordou rápido, foi até a sala e flagrou 3 homens encapuzados no local, sendo que dois estavam armados e um com celular na mão, filmando o local.

Os suspeitos mandaram o homem retornar ao quarto e em seguida, foram até o cômodo em que a vítima estava dormindo com a esposa. Pai da vítima ouviu vários tiros e em seguida, o trio fugiu em um carro não identificado.

Testemunha contou que a vítima era usuária de drogas, o que pode ter motivado o crime. Cena foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial (Politec).

Conforme os peritos, estojos de munição calibre 9mm foram localizadas no local. Foram constatadas ainda 11 entradas de tiros no corpo da vítima, que foi encaminhado para necropsia. Caso segue sob investigação.