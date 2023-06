Jusciney Mioranza Matoso, 40, morreu na tarde de domingo (18), após ser atingido por uma árvore, em uma fazenda da zona rural de Juína . De acordo com as informações da polícia, equipe foi acionada por volta das 15h. Testemunha contou que a vítima estava trabalhando na fazenda, perto do garimpo 180, no KM 174, quando ocorreu o acidente.

Uma árvore apodrecida caiu sobre o trabalhador, que morreu no local. Cena foi isolada para os trabalhos da Perícia Oficial e Polícia Civil.