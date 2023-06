Um adolescente ficou ferido ao ser atropelado por um veículo que se envolveu em um acidente de trânsito no município de Carlinda. Caso atendido pela Polícia Militar, envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta, ambos condutores tiveram embriaguez alcoólica constatada com teste de alcoolemia.

O adolescente permaneceu sob cuidados médicos e os condutores dos veículos encaminhados à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil em Alta Floresta para as devidas providências.

O acidente foi registrado no centro do município, na rotatória entre as avenidas Mato Grosso e Arapongas.

O condutor do veículo Uno, um homem de 29 anos, relatou que seguia na Avenida Arapongas quando acabou se chocando frontalmente com a motocicleta, que seguia na rotatória na contramão da direção. O condutor da motocicleta Fazer, um homem de 44 anos, relatou aos militares como seguia na via, confirmando a versão do condutor do Uno.

Após o choque com a motocicleta, o Uno acabou colhendo o adolescente de 12 anos que seguia próximo ao local do impacto. Ambos os veículos sofreram danos de grande monta e permaneceram no local. O adolescente foi socorrido por plantonistas do Hospital Municipal com diversas escoriações pelo corpo, permanecendo sob cuidados médicos. Os condutores receberam atendimento e posteriormente foram conduzidos até a Central de Operações da Polícia Militar em Alta Floresta.



Na Central os condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia, constando os valores de 0,65MG/L no condutor do Uno e 0,86MG/L no condutor da motocicleta. Diante os fatos, ambos os condutores foram encaminhados à Delegacia para as devidas providências.