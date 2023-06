O trabalho operacional contou com apoio da Polícia Militar

Três mandados de buscas e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, nesta segunda-feira (19.06), na Operação “Distrito”, deflagrada na região de Marcelândia . A ação para cumprimento das ordens judiciais, resultou na prisão em flagrante de um homem pelo crime de tráfico de drogas, além da apreensão de várias porções de entorpecentes.

As buscas foram realizadas em alvos no distrito de Analândia do Norte, situado a cerca de 50 quilômetros da cidade de Marcelândia. Em um dos endereços as equipes localizaram porções de maconha, cocaína e pasta base de cocaína.

Além dos policiais civis da Delegacia de Marcelândia, participaram da operação as equipes da Delegacia de Guarantã do Norte, com apoio de policiais militares de Marcelândia e a Força Tática de Peixoto de Azevedo.