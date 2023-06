Um carro tombou após uma colisão com outro veículo no cruzamento entre a avenida senador Jonas Pinheiro e rua Flamboyant, no centro de Guarantã do Norte. Segundo informações da PM, um dos veículos desrespeitou a sinalização. Ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu no domingo (18), por volta das 15h50. Segundo informações da Policia Militar, o condutor do veículo Fiat Uno relatou que trafegava com seu veículo tem na Avenida Senador Jonas Pinheiro sentido Feira do Produtor quando no Cruzamento com a Rua dos Flamboyants seu veículo foi atingido na lateral esquerda pelo veículo Gol, que invadiu a sua preferencial.

O condutor do Gol alegou que teve a visão obstruída por outro carro, ocasionando o acidente. Com impacto ou veículo Uno capotou e ficou com as rodas para cima.

O Corpo de Bombeiros informou que nenhum dos motoristas envolvidos ficaram feridos. O veículo tombado foi desvirado pelos profissionais e não houve desvios no trânsito no local do acidente.