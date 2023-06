Três crianças ficaram feridas em acidente com ônibus escolar na MT-235 em Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o ônibus saiu de uma fazenda da região e entrou na rodovia, quando foi atingido por uma carreta, que tentou desviar. Parte lateral da frente do ônibus ficou destruída com o impacto da batida.