Acidente de trânsito envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta terça-feira (20), no km 643 da BR-163, em Lucas do Rio Verde. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pela equipe de resgate da Nova Rota do Oeste.

De acordo com a concessionária, a equipe foi acionada por volta das 9h57 para atender a ocorrência. Chegando no local, foram socorridos dois passageiros de um carro VW Virtus branco e a condutora de uma caminhonete Amarok branca.



O condutor do veículo de passeio e de uma carreta Iveco saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico. A causa oficial do acidente ainda será apontada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Um vídeo compartilhado com a imprensa local mostra que dois dos veículos envolvidos no acidente, sendo a caminhonete Amarok e o carro Virtus, sofreram uma forte colisão, pois o

eixo dianteiro da caminhonete chegou a ser arrancado com a pancada.